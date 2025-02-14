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عربي-دولي
ماكرون يحذّر من إبرام كييف سلاماً مع موسكو
Lebanon 24
14-02-2025
|
01:29
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حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من سلام يكون بمثابة "استسلام" لأوكرانيا، متسائلاً إذا كان نظيره الروسي فلاديمير بوتين مستعداً "بصدق" لوقف إطلاق نار "دائم".
وقال في مقابلة مع صحيفة فايننشل تايمز نُشرت اليوم الجمعة إن "سلاما يكون بمثابة استسلام هو خبر سيئ للجميع". وأضاف "السؤال الوحيد في هذه المرحلة هو هل الرئيس بوتين مستعد لوقف إطلاق النار بشكل صادق ودائم ومستدام (...)".
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كما شدد ماكرون على أن أوكرانيا "وحدها" يمكنها "التفاوض مع روسيا" بشأن المسائل المتعلقة بسيادتها ووحدة أراضيها.
كذلك، شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة أن يكون الأوروبيون موجودين على طاولة المفاوضات المتعلقة بأي بنية أمنية مستقبلية للقارة.
وقال "يعود إلى المجتمع الدولي - مع دور محدد للأوروبيين - البحث بالضمانات الأمنية وعلى نطاق أوسع قواعد الأمن للمنطقة بكاملها. وهذا هو الدور الذي يتعين علينا أن نؤديه".
قوات برية لأوكرانيا
وكان ماكرون أول من تحدث عن إرسال قوات برية إلى أوكرانيا لضمان أمنها في حال وقف إطلاق النار.(العربية)
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