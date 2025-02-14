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عربي-دولي

سفينة آتية من الصين وأخرى بالطريق.. إيران تحيي برنامجها الصاروخي!

Lebanon 24
14-02-2025 | 02:13
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يبدو أن إيران بدأت تعيد تسلييح برنامجها الصاروخي، حيث وصلتها إمدادات مؤخراً من الصين تحمل على ما يبدو المواد اللازمة لذلك، وذلك بعد الهجمات المدمرة والمحرجة التي شنتها إسرائيل على مصانع عسكرية إيرانية رئيسية العام الماضي.
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فقد أظهرت بيانات تتبع السفن أن أول سفينة من اثنتين تحملان ألف طن من المواد الكيميائية المصنعة في الصين والتي يمكن أن تكون مكوناً رئيسيا في الوقود لبرنامج الصواريخ العسكرية الإيرانية قد رسا خارج ميناء بندر عباس الإيراني أمس الخميس.

كما كشف مصدران استخباراتيان أوروبيان أن السفينة "جولبون" غادرت ميناء تايكانج الصيني قبل ثلاثة أسابيع محملة بمعظم شحنة تبلغ ألف طن من بيركلورات الصوديوم، المادة الأساسية في إنتاج الوقود الصلب الذي يغذي الصواريخ التقليدية متوسطة المدى في إيران، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن" .

فيما أفادت مصادر استخباراتية، فإن بيركلورات الصوديوم يمكن أن تسمح بإنتاج ما يكفي من الوقود لنحو 260 محرك صاروخي يعمل بالوقود الصلب لصواريخ خيبر شيكان الإيرانية أو 200 من صواريخ حاج قاسم الباليستية.

شحنة ثانية بالطريق
كما ذكرت المصادر أن الشحنة تم شراؤها نيابة عن إدارة المشتريات في منظمة الجهاد الاكتفاء الذاتي (SSJO)، وهي جزء من الهيئة الإيرانية المسؤولة عن تطوير الصواريخ الباليستية الإيرانية.

بينما لم يتم تحميل السفينة الثانية، جيران، بعد ولم تغادر الصين، حيث تدير شركة خطوط الشحن التابعة لإيران (IRISL)، كلا السفينتين، وفقا لما ذكرته المصادر لشبكة "سي إن إن".

فيما من المقرر أن تنقل جيران بقية الألف طن إلى إيران حيث غادرت السفينة جولبون ميناء تايكانج إلى إيران في 21 كانون الثاني الفائت.

في موازاة ذلك لم تتمكن المصادر من تحديد ما إذا كانت الحكومة الصينية على علم بالشحنات قبل التقارير الإعلامية عن تحركاتها في أواخر كانون الثاني، لاسيما إن تسليم بيركلورات الصوديوم في حد ذاته ليس غير قانوني، ولا ينتهك العقوبات الغربية.(العربية)

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