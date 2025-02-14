Advertisement

عربي-دولي

تحدث فيها عن "سجون والده".. رسالة جديدة من حافظ بشار الأسد

Lebanon 24
14-02-2025 | 02:20
A-
A+
Doc-P-1320285-638751223834785254.jpg
Doc-P-1320285-638751223834785254.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت منصات سورية، رسالة جديدة قالت إنها من حافظ، ابن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، عبر حسابه على منصة "إكس"، والتي أشار فيها إلى أنها قد تكون "الأخيرة".
 
 
وذكر حافظ في رسالته أن الأحداث لم تكن تصل إلى والده بالشكل الصحيح من قبل المسؤولين في الدولة، مؤكداً أن همّ والده الوحيد كان شعبه وبلده. 
Advertisement

وانتقد حافظ ما كان يحدث في أقبية السجون والمعتقلات، واصفاً تلك الأفعال بأنها "فظائع لا تمت للإنسانية بصلة"، مشدداً على أن والده لم يكن على علم بها. 

بعد نشر الرسالة، انتشرت صور الحساب والمنشور بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث علق السوريون بأن حافظ الأسد قد "كوّع"، وهو مصطلح يعبّر عن تحول المواقف السياسية بعد سقوط النظام. 

وفي وقت لاحق، تبين أن الحساب قد تم حظره من قبل منصة "إكس" بعد ساعات من نشر الرسالة الأولى، وهو ما أكده حافظ عبر حسابه على تيلغرام. وأوضح أنه حاول استعادة الحساب، لكن المنصة رفضت إعادة تفعيله دون إعطاء أي مبرر. كما أشار إلى أن جميع الحسابات التي تحمل اسمه على "إكس" حاليًا مزورة. 

يذكر أن حافظ بشار الأسد كان قد نشر بيانًا مطولًا في وقت سابق على "إكس"، نفى فيه فرار والده من دمشق خلال الساعات الأخيرة من انهيار النظام. (ارم نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:11 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:24 | 2025-02-14
05:51 | 2025-02-14
05:47 | 2025-02-14
05:30 | 2025-02-14
05:15 | 2025-02-14
05:08 | 2025-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24