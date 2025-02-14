في اليمن.. مقتل قيادي بارز في "القاعدة" بغارة أميركية

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قُتل قيادي بارز في تنظيم "القاعدة" الإرهابي، يُدعى "أبو محمد الهذلي المكي"، في غارة جوية يُعتقد أنها أميركية استهدفت معقلاً للتنظيم في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.وبحسب مصدر لوكالة "ريا نوفوستي"، وقع الهجوم يوم الأربعاء في منطقة المصِّينعة بمديرية الصعيد، قرب مدينة عتق. وأوضح المصدر أن الغارة تأتي بعد أيام من مقتل أمير الحرب في التنظيم "أبي علي الديسي"، أمير ولاية قيفة، في غارة أميركية مماثلة في محافظة شبوة.وتزامن استهداف الهذلي مع مقتل عنصر آخر في التنظيم يُدعى "أبي يوسف المحمدي"، الذي قتل نتيجة انفجار دراجة نارية مفخخة في منطقة الصمَّدة بمديرية الوادي شرق مدينة مأرب.يذكر أن الحرب المستمرة في اليمن أودت بحياة 377 ألف شخص حتى أواخر 2021، وألحقت خسائر اقتصادية تقدر بـ 126 مليار دولار، فيما يعاني 80% من السكان الذين يقدر عددهم بـ 35 مليون نسمة من الحاجة الماسة للمساعدات الإنسانية، وفق تقارير الأمم المتحدة. (روسيا اليوم)