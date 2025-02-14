حصار اعتقالات وتدمير المنازل في طولكرم.. القوات الإسرائيلية تدفع بتعزيزات عسكرية جديدة

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تتواصل العملية العسكرية الاسرائيلية في مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية حيث دخلت يومها الـ19 في مدينة طولكرم ومخيمها والسادس على مخيم نور شمس، وسط حصار ومداهمات للمنازل وتهجير قسري مصحوبا بالاعتقالات.فقد دفعت إسرائيل الليلة الماضية بتعزيزات عسكرية نحو المدينة ومخيميها وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع، وداهمت عددا من المنازل في الحيين الغربي والشرقي، ومحيط كراج فرعون والمسجد القديم، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).ترافق ذلك بتخريب محتوياتها والتدقيق في هويات الأهالي وإخضاعهم للتحقيق الميداني.إلى ذلك نفذت إسرائيل عددا من الاعتقالات في الحي الغربي للمدينة.وما زالت تستولي على مبانٍ سكنية في الحي الشرقي وتحولها لثكنات عسكرية تحديدا القريبة من مخيم طولكرم، وسط حصار مشدد ومنع سكانه من الخروج والتنقل للحصول على احتياجاتهم الأساسية.في الأثناء انتشر الجنود الإسرائيليون بعد منتصف الليل بشكل مكثف في شوارع المدينة وتحديدا وسط السوق وفي شارع دوار العليمي، وسط عمليات تفتيش وتمشيط واسعة.كما اقتحمت آليات ضاحية ذنابة شرق طولكرم، وجابت شوارعها وأحياءها، وداهم الاحتلال عددا من المنازل وفتشوها وأخضعوا المواطنين للتحقيق الميداني.وواصلت القوات الإسرائيلية حصارها لمخيمي طولكرم ونور شمس وتحويلهما لمنطقة عسكرية، مترافقا مع الاستيلاء على المنازل والمباني السكنية وتحويلها لثكنات عسكرية بعد إجبار المواطنين على إخلائها، في ظل البرد القارس. (العربية)