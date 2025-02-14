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عربي-دولي

حماس تؤكد "صفقة السبت".. وإسرائيل تتوقع استلام قائمة بأسماء 3 رهائن

Lebanon 24
14-02-2025 | 02:54
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أوردت مصادر إسرائيلية لموقع "أكسيوس" أن إسرائيل تتوقع أن تتسلم من حماس عبر الوسطاء قائمة بأسماء 3 رهائن سيتم الإفراج عنهم السبت.

وأوضح موقع "أكسيوس" أن إسرائيل تأمل أن تتم عملية الإفراج عن الرهائن كما هو مخطط لها السبت.
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وطالب المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد مينسر، حركة حماس بإطلاق سراح 3 محتجزين أحياء السبت بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإلا فستستأنف إسرائيل القتال.

وقال: "وضعنا إطار عمل محدد من أجل إطلاق سراح المحتجزين، يتضمن خطوات مهمة. إذ ينص هذا الإطار بشكل واضح على أن 3 محتجزين أحياء لابد أن تفرج عنهم حماس هذا السبت".

وأضاف مينسر: "إذا لم تلتزم بالاتفاق، وانتهكته ولم تطلق سراح الرهائن، فقد أوضحت الحكومة أنها أصدرت تعليمات لقواتنا المسلحة، وقد حشدنا بالفعل قوات داخل غزة ومحيطها. إذا لم يتم إطلاق سراح هؤلاء الثلاثة بحلول ظهر السبت، فإن وقف إطلاق النار سينتهي وستستأنف قواتنا القتال العنيف إلى أن نهزم حماس نهائيا".

من جانبها، أكدت حركة حماس التزامها بالاستمرار في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وفقا للجدول الزمني المتفق عليه.

كما ذكرت وسائل إعلام أن جهود الوساطة المصرية القطرية، نجحت في تذليل العقبات التي كانت تواجه تنفيذ المرحلة المقبلة من الاتفاق.

وفي السياق، رصدت "سكاي نيوز عربية" استعدادَ آلياتٍ ثقيلة لإزالة الركام وشاحناتٍ تحمل منازل متنقلة أمام معبر رفح المصري، بانتظار السماح بإدخالها إلى قطاع غزة.

يأتي هذا في ظل تأرجُح بين تصريحات إيجابية بشأن إزالة العقبات أمام التوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل ونفي مكتب نتنياهو للتصريحات بشكل كامل.(سكاي نيوز)

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