انفجار في محطة تشرنوبيل النووية.. وهذا ما فاله زيلينسكي

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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن وقوع انفجار خلال الليل في الحاجز الآمن الجديد الذي يحمي بقايا المفاعل الرابع في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية في أوكرانيا، مما أدى إلى اندلاع حريق.وأوضحت الوكالة أن فرق الإطفاء استجابت بسرعة للحادث، ولم تُسجل إصابات. وأكدت أن مستويات الإشعاع داخل الموقع وخارجه بقيت ضمن الحدود الطبيعية والمستقرة.من جانبه، أشار الرئيس الأوكراني إلى أن الهجوم الروسي استهدف مخزناً في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية خلال الليلة الماضية.