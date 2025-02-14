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عربي-دولي

بشأن غزة.. ماكرون يوجه رسالة واضحة لترامب

Lebanon 24
14-02-2025 | 04:40
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وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، انتقادات حادة لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
 
 
ماكرون وصف هذا الاقتراح بأنه "خطير للغاية"، مؤكدًا أن الحل في غزة لا يمكن أن يكون عن طريق التهجير أو الحلول العقارية، بل من خلال الحلول السياسية التي تحترم حقوق السكان المحليين.
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وشدد في تصريحاته على أن تهجير 2.2 مليون فلسطيني من غزة إلى دول الجوار، لا يمكن أن يكون حلاً قابلاً للتنفيذ. وأضاف أن هذا الموقف يعارض تمامًا فكرة احترام حق العودة للفلسطينيين.
 
هذه التصريحات جاءت في وقت تواصل فيه فرنسا، مثل العديد من القوى الدولية، رفضها القوي لمثل هذه الخطط، معتبرة أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم سيزيد من عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

أما عن خطة ترامب، فقد كانت تتضمن نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مثل مصر والأردن، إلا أن هذه الدول عبرت عن معارضتها للمقترح، مما يزيد من تعقيد الوضع.
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