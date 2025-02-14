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عربي-دولي

يعمل لدى شركة أمنية.. مفاجآت جديدة عن صاحب عملية الدهس التي شهدتها مدينة ميونيخ

Lebanon 24
14-02-2025 | 04:44
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لا تزال التحقيقات سارية حول حادث الدهس الذي شهدته مدينة ميونيخ الألمانية أمس الخميس، وأدى إلى إصابة 30 شخصاً، وقد تكشفت مفاجآت جديدة.

فقد تبين أن المهاجم الأفغاني، البالغ من العمر 24 عاماً، لاعب كمال أجسام، يدعى فرهاد نوري.
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فيما أظهر تتبع لحساب الشاب المولود في كابول عام 2001، على تيك توك وإنستغرام، قبل إغلاقهما، آخر صور نشرها قبل الحادث.

إذ نشر فرهاد الذي أصاب ما لا يقل عن 30 شخصاً خلال مظاهرة في ميونيخ حيث يقطن، بينهم طفل يبلغ من العمر عامين، لا يزال في حالة حرجة، صورة له وقد بدا واقفا مبتسماً، بمنكبيه العريضين، قرب سيارة الميني كوبر التي دهس بها الحشد.

يعمل لدى شركة أمنية
كما تبين أنه كان يعمل لدى شركة أمنية، ويشارك بمسابقات كمال الأجسام في أوقات فراغه.

إذ أظهرت حساباته على مواقع التواصل حيث يتابعه أكثر من 100 ألف على تيك توك وإنستغرام، صورا لرحلته في عالم اللياقة.

وكانت السلطات الألمانية أعلنت أمس أن الشاب طالب لجوء أفغاني، رفض طلبه، وكان معروفًا من قبل الشرطة المحلية بتهم المخدرات والسرقة.

فيما بينت بعض "المؤشرات" إمكانية وجود خلفية متطرفة، وفق ما ذكرت صحيفة بيلد الألمانية.

بينما أوضح وزير الداخلية يواكيم هيرمان أمس أن فرهاد قدم طلب لجوء عندما وصل إلى ألمانيا عام 2016، لكنه رفض، إلا أنه سمح له بالبقاء مؤقتاً في البلاد.

إذ حصل على ما يسمى "تصريح التسامح من المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين"، ما أدى إلى تعليق ترحيله حتى 2023. فيما حصل على تصريح إقامة وعمل لاحقا حتى نيسان 2025.

وكان حادث الدهس هذا أتى بعد 3 أسابيع على حادث طعن شهدته بلدة أشافنبورغ التي تبعد ساعات قليلة عن ميونخ، نفذه أفغاني أيضاً يبلغ من العمر 28 عاما، رفض طلب لجوئه.(العربية)

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