لإنهاء حرب أوكرانيا.. نائب ترامب يحدد "أدوات الضغط"

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أكد نائب الرئيس الأميركي، جاي دي فانس، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" نُشرت الجمعة، أنّ كلّ الخيارات مطروحة في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك استخدام "الضغط العسكري".وقال فانس "الرئيس لن يخوض هذه المعركة وهو مغمض العينين. سيقول إنّ كلّ شيء مطروح على الطاولة، فلنعقد صفقة".وأشار إلى أنّ "ثمة أدوات ضغط اقتصادية، وهناك بالطبع أدوات ضغط عسكرية".ووفقا للصحيفة، فقد أكد فانس أنّه من السابق لأوانه تقدير حجم المناطق التي ستبقى في أيدي روسيا أو ما هي الضمانات الأمنية التي يمكن للولايات المتحدة والحلفاء الغربيين الآخرين تقديمها لكييف.وقال "هناك عدد من الصيَغ والترتيبات، ولكننا حريصون على استقلال أوكرانيا السيادي".وجاءت هذه التصريحات قبيل اجتماع مقرّر بين فانس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا.ويأتي الاجتماع بعدما أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب محادثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أربكت أوكرانيا وحلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، بعد حوالى ثلاث سنوات من بدء الحرب الروسية. (سكاي نيوز)