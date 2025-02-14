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قال رجل الأعمال الأميركي ورئيس إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE) إيلون ماسك، إنه تمكن من الوصول إلى معلومات سرية للغاية منذ فترة طويلة.كما عبر عن امتعاضه من فرض الحكومة الأميركية سرية أكثر من اللازم على كثير من المعلومات.وكتب ماسك على شبكة التواصل الاجتماعي "X": "لسنوات عديدة، تمكنت من الوصول إلى معلومات سرية للغاية، ووجودها في حد ذاته أمر سري، ومع ذلك، يتم تصنيف الكثير من المعلومات كـ "سرية".وأشار إلى أنه إذا كان من الممكن العثور على بعض المعلومات بسهولة على الإنترنت أو كانت واضحة بشكل واضح، فلا حاجة إلى تشفيرها وتصنيفها كـ "سرية"، مؤكدا أن هذا يجعل التواصل بين الإدارات الحكومية أكثر تعقيدا.وفي وقت سابق، كتبت وسائل إعلام أمريكية أن موظفي الإدارة التي يرأسها ماسك تمكنوا من الوصول إلى البيانات السرية لملايين الموظفين الحكوميين، حيث كان الأمر يتعلق بمعلومات من قسم الموارد البشرية والعناوين والرواتب والأسماء وكذلك أرقام الضمان الاجتماعي.وكانت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، أعلنت أن مدعين عامين في 12 ولاية يعتزمون رفع دعوى قضائية لتقييد وصول وزارة الكفاءة الحكومية، التي يرأسها إيلون ماسك إلى المعلومات.