وضع كارثي في غزة: أزمة إنسانية غير مسبوقة

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أكد المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا أن الوضع في المدينة بات "كارثيا بكل المقاييس"، وأن الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية أدى إلى تعطل الخدمات الأساسية وصعوبة الحياة.وأوضح مهنا اليوم الجمعة، أن غزة تواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة، تتمثل في نقص حاد في المياه، وتعطل شبكات الصرف الصحي، وتراكم النفايات، وانهيار شبكة الطرق، بالإضافة إلى انعدام الكهرباء والطاقة.وأضاف أن أكثر من 70% من البنية التحتية في المدينة قد دُمرت، ورغم الإمكانيات المحدودة، تعمل طواقم البلدية على إعادة تشغيل الخدمات بالحد الأدنى.وأشار المتحدث إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي منعت إدخال المعدات الثقيلة، مما أعاق إزالة الركام وفتح الشوارع، ويُبطئ من استعادة الحركة في الأحياء السكنية والمناطق التجارية.كما لفت إلى أن الجيش الإسرائيلي دمرت 133 آلية ومركبة تابعة للبلدية، ما يشكل 80% من إجمالي الآليات العاملة، بينما المتبقي منها قديم ومتهالك.وفيما يتعلق بشبكات المياه والصرف الصحي، أكد مهنا أن هذه الشبكات تعرضت لدمار واسع، حيث خرجت 63 بئرا للمياه و6 محطات لضخ المياه العادمة عن الخدمة، إضافة إلى تدمير أكثر من 110 آلاف متر طولي من شبكات المياه و175 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي.وناشد المتحدث باسم البلدية الجهات الدولية والإغاثية بالتحرك العاجل لإدخال المعدات والوقود والطاقة، مشددًا على ضرورة إنقاذ المدينة وسكانها من كارثة إنسانية محققة. (روسيا اليوم)