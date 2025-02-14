15
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
0
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وضع كارثي في غزة: أزمة إنسانية غير مسبوقة
Lebanon 24
14-02-2025
|
07:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا أن الوضع في المدينة بات "كارثيا بكل المقاييس"، وأن الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية أدى إلى تعطل الخدمات الأساسية وصعوبة الحياة.
وأوضح مهنا اليوم الجمعة، أن غزة تواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة، تتمثل في نقص حاد في المياه، وتعطل شبكات الصرف الصحي، وتراكم النفايات، وانهيار شبكة الطرق، بالإضافة إلى انعدام الكهرباء والطاقة.
Advertisement
وأضاف أن أكثر من 70% من البنية التحتية في المدينة قد دُمرت، ورغم الإمكانيات المحدودة، تعمل طواقم البلدية على إعادة تشغيل الخدمات بالحد الأدنى.
وأشار المتحدث إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي منعت إدخال المعدات الثقيلة، مما أعاق إزالة الركام وفتح الشوارع، ويُبطئ من استعادة الحركة في الأحياء السكنية والمناطق التجارية.
كما لفت إلى أن الجيش الإسرائيلي دمرت 133 آلية ومركبة تابعة للبلدية، ما يشكل 80% من إجمالي الآليات العاملة، بينما المتبقي منها قديم ومتهالك.
وفيما يتعلق بشبكات المياه والصرف الصحي، أكد مهنا أن هذه الشبكات تعرضت لدمار واسع، حيث خرجت 63 بئرا للمياه و6 محطات لضخ المياه العادمة عن الخدمة، إضافة إلى تدمير أكثر من 110 آلاف متر طولي من شبكات المياه و175 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي.
وناشد المتحدث باسم البلدية الجهات الدولية والإغاثية بالتحرك العاجل لإدخال المعدات والوقود والطاقة، مشددًا على ضرورة إنقاذ المدينة وسكانها من كارثة إنسانية محققة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلاميّ مشهور جدّاً يُفجّر مفاجأة عن المبلغ الذي يتقاضاه... هذا راتبه السنويّ
Lebanon 24
إعلاميّ مشهور جدّاً يُفجّر مفاجأة عن المبلغ الذي يتقاضاه... هذا راتبه السنويّ
09:31 | 2025-02-13
13/02/2025 09:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران ترفض هبوط طائرتين لبنانيتين في مطار طهران.. وهذا ما طلبته
Lebanon 24
إيران ترفض هبوط طائرتين لبنانيتين في مطار طهران.. وهذا ما طلبته
02:16 | 2025-02-14
14/02/2025 02:16:03
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة الفنان وائل كفوري بغاية الجمال... شاهدوا آخر إطلالة لأنجيلا بشارة (صورة)
Lebanon 24
طليقة الفنان وائل كفوري بغاية الجمال... شاهدوا آخر إطلالة لأنجيلا بشارة (صورة)
10:00 | 2025-02-13
13/02/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطاء فادحة في دفاتر السوق "كشفتها" الحواجز الامنية
Lebanon 24
أخطاء فادحة في دفاتر السوق "كشفتها" الحواجز الامنية
01:30 | 2025-02-14
14/02/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قطع طريق المطار.. هذا ما فعله الجيش (فيديو)
Lebanon 24
بعد قطع طريق المطار.. هذا ما فعله الجيش (فيديو)
13:32 | 2025-02-13
13/02/2025 01:32:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:49 | 2025-02-14
الفاتيكان يعلن إلغاء فعاليات البابا ثلاثة أيام إثر دخوله المستشفى
08:35 | 2025-02-14
خلال 2024.. ربع الإسرائيليين فكروا بمغادرة البلاد
08:15 | 2025-02-14
قمة خماسية عربية في الرياض للرد على خطة ترامب
08:15 | 2025-02-14
موسكو: نعتزم تطوير العلاقات مع سوريا
08:00 | 2025-02-14
تقريرٌ يشرح.. هل بإمكان إسرائيل تدمير "نووي إيران" بمفردها؟
07:40 | 2025-02-14
تبادل السبت.. كشف عدد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
فيديو
لمناسبة عيد الحب.. مدلي لأجمل اغاني راغب علامة
Lebanon 24
لمناسبة عيد الحب.. مدلي لأجمل اغاني راغب علامة
23:00 | 2025-02-13
14/02/2025 15:58:03
Lebanon 24
Lebanon 24
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
Lebanon 24
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
14:00 | 2025-02-10
14/02/2025 15:58:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
14:00 | 2025-02-08
14/02/2025 15:58:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24