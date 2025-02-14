Advertisement

عربي-دولي

وضع كارثي في غزة: أزمة إنسانية غير مسبوقة

Lebanon 24
14-02-2025 | 07:35
A-
A+


Doc-P-1320441-638751405427098070.jpg
Doc-P-1320441-638751405427098070.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا أن الوضع في المدينة بات "كارثيا بكل المقاييس"، وأن الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية أدى إلى تعطل الخدمات الأساسية وصعوبة الحياة.
وأوضح مهنا اليوم الجمعة، أن غزة تواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة، تتمثل في نقص حاد في المياه، وتعطل شبكات الصرف الصحي، وتراكم النفايات، وانهيار شبكة الطرق، بالإضافة إلى انعدام الكهرباء والطاقة.
Advertisement
وأضاف أن أكثر من 70% من البنية التحتية في المدينة قد دُمرت، ورغم الإمكانيات المحدودة، تعمل طواقم البلدية على إعادة تشغيل الخدمات بالحد الأدنى.
وأشار المتحدث إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي منعت إدخال المعدات الثقيلة، مما أعاق إزالة الركام وفتح الشوارع، ويُبطئ من استعادة الحركة في الأحياء السكنية والمناطق التجارية.
كما لفت إلى أن الجيش الإسرائيلي دمرت 133 آلية ومركبة تابعة للبلدية، ما يشكل 80% من إجمالي الآليات العاملة، بينما المتبقي منها قديم ومتهالك.
وفيما يتعلق بشبكات المياه والصرف الصحي، أكد مهنا أن هذه الشبكات تعرضت لدمار واسع، حيث خرجت 63 بئرا للمياه و6 محطات لضخ المياه العادمة عن الخدمة، إضافة إلى تدمير أكثر من 110 آلاف متر طولي من شبكات المياه و175 ألف متر طولي من شبكات الصرف الصحي.
وناشد المتحدث باسم البلدية الجهات الدولية والإغاثية بالتحرك العاجل لإدخال المعدات والوقود والطاقة، مشددًا على ضرورة إنقاذ المدينة وسكانها من كارثة إنسانية محققة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:49 | 2025-02-14
08:35 | 2025-02-14
08:15 | 2025-02-14
08:15 | 2025-02-14
08:00 | 2025-02-14
07:40 | 2025-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24