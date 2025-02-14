Advertisement

عربي-دولي

الفاتيكان يعلن إلغاء فعاليات البابا ثلاثة أيام إثر دخوله المستشفى

Lebanon 24
14-02-2025 | 08:49
A-
A+
Doc-P-1320463-638751451682223616.jpg
Doc-P-1320463-638751451682223616.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد المكتب الصحفي التابع للكرسي الروسي في الفاتيكان بإلغاء نشاطات البابا فرنسيس والفعاليات التي كان سيشارك فيها حتى الاثنين المقبل إثر دخوله المستشفى.


وجاء في البيان: "بسبب دخول البابا فرنسيس إلى المستشفى، تم إلغاء المقابلة بمناسبة اليوبيل غدا 15 شباط".
Advertisement


وسيترأس القداس الذي يشارك فيه شخصيات من عالم الفنون والثقافة بمناسبة سنة اليوبيل يوم الأحد 16 شباط، رئيس دائرة الثقافة والتعليم، الكاردينال خوسيه تولينتينو دي ميندونسا.

وأضاف البيان أن "اللقاء مع الفنانين الذي كان مقررا يوم الاثنين في مجمع سينما شينيسيتا، تم إلغاؤه بسبب عدم قدرة البابا على الحضور".

ويشار إلى أن البابا فرنسيس، توجه الجمعة، بعد اللقاءات الصحفية، إلى عيادة Gemelli في روما لإجراء فحص ومواصلة العلاج من التهاب الشعب الهوائية في المستشفى.

وفي الأسبوع الماضي، قال المكتب الصحفي للفاتيكان إن البابا كان يعقد الخلوات الخاصة في مقر إقامته في الفاتيكان بسبب التهاب الشعب الهوائية. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:37 | 2025-02-14
13:28 | 2025-02-14
13:27 | 2025-02-14
13:13 | 2025-02-14
13:00 | 2025-02-14
12:59 | 2025-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24