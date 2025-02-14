الفاتيكان يعلن إلغاء فعاليات البابا ثلاثة أيام إثر دخوله المستشفى

Advertisement

أفاد المكتب الصحفي التابع للكرسي الروسي في الفاتيكان بإلغاء نشاطات البابا فرنسيس والفعاليات التي كان سيشارك فيها حتى الاثنين المقبل إثر دخوله المستشفى.وجاء في البيان: "بسبب دخول البابا فرنسيس إلى المستشفى، تم إلغاء المقابلة بمناسبة اليوبيل غدا 15 شباط".وسيترأس القداس الذي يشارك فيه شخصيات من عالم الفنون والثقافة بمناسبة سنة اليوبيل يوم الأحد 16 شباط، رئيس دائرة الثقافة والتعليم، الكاردينال خوسيه تولينتينو دي ميندونسا.وأضاف البيان أن "اللقاء مع الفنانين الذي كان مقررا يوم الاثنين في مجمع سينما شينيسيتا، تم إلغاؤه بسبب عدم قدرة البابا على الحضور".ويشار إلى أن البابا فرنسيس، توجه الجمعة، بعد اللقاءات الصحفية، إلى عيادة Gemelli في روما لإجراء فحص ومواصلة العلاج من التهاب الشعب الهوائية في المستشفى.وفي الأسبوع الماضي، قال المكتب الصحفي للفاتيكان إن البابا كان يعقد الخلوات الخاصة في مقر إقامته في الفاتيكان بسبب التهاب الشعب الهوائية. (روسيا اليوم)