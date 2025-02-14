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الناتو: لم نعد أوكرانيا بعضوية الحلف بعد انتهاء النزاع

Lebanon 24
14-02-2025 | 09:25
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قال الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته إن الحلف لم يعد أوكرانيا أبدا بعضويته بعد انتهاء النزاع، وأن المفاوضات يجب أن "تركز على سلام دائم".
وأضاف روته على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الجمعة: "نناقش الآن بشكل أساسي الملف الأوكراني. يجب أن نضمن لكييف وضعا أفضل قبل بدء المفاوضات التي ستشارك فيها... هذا (سؤال العضوية في "الناتو" والضمانات الأمنية) سيكون جزءا من اتفاقية السلام... نحن نناقش هنا أفضل طريقة لضمان سلام مستدام ودائم... لكن أوكرانيا لم تعد أبدا بأن هذا سيكون جزءا من الاتفاق".
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(روسيا اليوم)
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