ألمانيا تحذر ترامب من سياسة "إبرام صفقة والتخلي" عن أوكرانيا

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حذر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الجمعة، نظيره الأمريكي دونالد ترامب من الدخول على عجل في مفاوضات سلام مع روسيا بشأن أوكرانيا، ومن سياسة "إبرام صفقة والتخلي" عن كييف.وقال في كلمته الافتتاحية بمؤتمر ميونخ للأمن: "أنا مقتنع بأن سياسة مجرد ’إبرام صفقة والتخلي’ عن أوكرانيا سيضعفنا جميعا: أوكرانيا وأوروبا، وكذلك الولايات المتحدة".وفي وقت سابق اليوم، انطلقت أعمال الدورة الـ61 لمؤتمر ميونخ للأمن بمشاركة رؤساء دول وحكومات، ووزراء ومسؤولين كبار من بلدان عدة.ومن بين المشاركين في مؤتمر ميونخ 2025 الذي يستمر حتى الأحد، أكثر من 800 ضيف، بينهم كبار مديري شركات عالمية لا سيما شركات الدفاع، وأكاديميون وممثلو منظمات غير حكومية، وفقا لمراسل الأناضول.ولفت شتاينماير إلى أنه بعد المحادثة الهاتفية التي أجراها ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، "ستكون السبل الممكنة لإنهاء الحرب محور مؤتمر الأمن هذا العام".وقال: "الجميع يريدون إنهاء هذه الحرب، لكن كيفية انتهاء هذه الحرب سيكون لها تأثير دائم على نظامنا الأمني وعلى موقف القوة لأوروبا والولايات المتحدة في العالم".وشدد الرئيس الألماني على الحاجة الملحة إلى صون الوحدة عبر الأطلسي والحفاظ على دعم أوكرانيا.وأضاف: "كل سيناريو، سواء قبل أو بعد انتهاء القتال، يتطلب ردعنا وقوتنا المشتركة. ولهذا السبب، في كل سيناريو، يجب أن يستمر دعمنا لأوكرانيا، وذلك يشمل دعم الأوروبيين والأمريكيين".(الاناضول)