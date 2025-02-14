قتل 4 أشخاص من بينهم طفل.. اعترافات خطيرة لجندي في الجيش الألماني

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أقر جندي في الجيش الألماني متهم بقتل 4 أشخاص من بينهم طفل قبل 3 سنوات بجريمته أمام المحكمة في بلدة فيردن شمالي المانيا.وقال جندي المظلات في الجيش الألماني للمحكمة: "شعرت وكأني في مهمة أدخل، أبحث، أدمر، وأقضي على كل شيء ".ويمثل الرجل أمام المحكمة بتهمة قتل الشريك الجديد لزوجته آنذاك ووالدته في منزلهما في بلدة شيسيل في الساعات الأولى من صباح الأول من آذار من العام الماضي.ويزعم أنه قاد سيارته بعد ذلك إلى منزل صديقة زوجته السابقة في بلدة بوثيل القريبة وأطلق النار عليها، وكانت تحمل طفلها بين ذراعيها وقتل الاثنان.وقال للمحكمة "كنت أتمنى حقا أن أجد طريقة أخرى لحل هذه القضية بدون استعمال العنف، أنا آسف" مضيفا أن ضحاياه دمروا أسرته ومستقبله.