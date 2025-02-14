تعميمان لوزير الدفاع السوري

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صدر عن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، اليوم الجمعة، تعميمان بخصوص المصلحة العامة في البلاد.وجاء في التعميم الأول: "حرصا على مقتضيات المصلحة العامة وضبط العمل الإعلامي، تهيب وزارة الدفاع بجميع الجهات العسكرية الامتناع عن إجراء لقاءات أو تصريحات أو نشاطات إعلامية دون التنسيق المسبق مع مكتب العلاقات الإعلامية في وزارة الدفاع، وذلك منعا لأي تداخل غير منظم مع الجهات الإعلامية".وحذر التعميم الثاني من أنه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة: تمنع عمليات بيع ونقل الأصول العسكرية كافة (سلاح، ذخائر، عتاد، آليات، تقنيات)، تحت طائلة المساءلة.هذا وتواصل "الدفاع" السورية عقد اجتماعاتها التنظيمية مع القيادات العسكرية لمتابعة عملية انخراط الفصائل العسكرية ضمن الوزارة، وفق بيان صدر عنها يوم أمس الخميس. (روسيا اليوم)