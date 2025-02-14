Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي يكشف عن "مُفتاح" إنهاء الصراع مع روسيا

Lebanon 24
14-02-2025 | 11:47
A-
A+
Doc-P-1320536-638751559040524719.jpeg
Doc-P-1320536-638751559040524719.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن" نظيره الأميركي دونالد ترامب هو مفتاح إنهاء الصراع بين موسكو وكييف".

أضاف خلال مؤتمر ميونيخ للأمن أنه "لن يوافق على لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً، إلا بعد التفاوض على خطة مشتركة مع ترامب"، وفق أسوشييتد برس.
Advertisement

في حين أردف أن أوكرانيا ستحتاج إلى مضاعفة حجم جيشها إلى 1.5 مليون فرد إذا لم تتمكن من الانضمام لحلف شمال الأطلسي.

كذلك أقر بأن الولايات المتحدة تعارض انضمام كييف إلى الحلف، لافتاً إلى أنه يعتقد أن واشنطن لم تتصور قط عضوية لأوكرانيا في الحلف، وأنهم "يتحدثون عن ذلك فقط"، حسب رويترز.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:16 | 2025-02-14
16:44 | 2025-02-14
16:32 | 2025-02-14
16:05 | 2025-02-14
16:00 | 2025-02-14
15:36 | 2025-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24