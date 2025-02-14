زيلينسكي يكشف عن "مُفتاح" إنهاء الصراع مع روسيا

Advertisement

أضاف خلال مؤتمر ميونيخ للأمن أنه "لن يوافق على لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً، إلا بعد التفاوض على خطة مشتركة مع ترامب"، وفق أسوشييتد برس.في حين أردف أن أوكرانيا ستحتاج إلى مضاعفة حجم جيشها إلى 1.5 مليون فرد إذا لم تتمكن من الانضمام لحلف شمال الأطلسي.كذلك أقر بأن الولايات المتحدة تعارض انضمام كييف إلى الحلف، لافتاً إلى أنه يعتقد أن واشنطن لم تتصور قط عضوية لأوكرانيا في الحلف، وأنهم "يتحدثون عن ذلك فقط"، حسب رويترز.