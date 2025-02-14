Advertisement

عربي-دولي

المجموعة العربية في الأمم المتحدة: نريد رؤية "ريفييرا" فلسطينية في غزة

Lebanon 24
14-02-2025 | 12:36
A-
A+
Doc-P-1320560-638751593054615734.jpeg
Doc-P-1320560-638751593054615734.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شددت ‏المجموعة العربية في الأمم المتحدة في بيان، اليوم الجمعة، على أنها تريد رؤية "ريفييرا" فلسطينية في القطاع.

وقال المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة، رياض منصور: "نطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق غزة بكل بنوده".
Advertisement

كما أضاف أن "محاولات التهجير الجماعي ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية"، مؤكدًا "سنعيد بناء قطاع غزة".

يذكر أن ترامب كان أعلن قبل أيام أنه ملتزم بشراء غزة وامتلاكها، مشيراً إلى أنه قد يعطي أجزاء من القطاع الساحلي لدول أخرى في الشرق الأوسط للمساعدة في جهود إعادة الإعمار، من دون أن يحدد ما هي تلك الدول التي قصدها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:16 | 2025-02-14
16:44 | 2025-02-14
16:32 | 2025-02-14
16:05 | 2025-02-14
16:00 | 2025-02-14
15:36 | 2025-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24