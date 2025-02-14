المجموعة العربية في الأمم المتحدة: نريد رؤية "ريفييرا" فلسطينية في غزة

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وقال المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة، رياض منصور: "نطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق غزة بكل بنوده".كما أضاف أن "محاولات التهجير الجماعي ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية"، مؤكدًا "سنعيد بناء قطاع غزة".يذكر أن ترامب كان أعلن قبل أيام أنه ملتزم بشراء غزة وامتلاكها، مشيراً إلى أنه قد يعطي أجزاء من القطاع الساحلي لدول أخرى في الشرق الأوسط للمساعدة في جهود إعادة الإعمار، من دون أن يحدد ما هي تلك الدول التي قصدها.