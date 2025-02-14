Advertisement

عربي-دولي

نائب ترامب خلال لقائه زيلينسكي: نريد أن تنتهي الحرب

Lebanon 24
14-02-2025 | 12:59
A-
A+
Doc-P-1320568-638751607570716269.jpeg
Doc-P-1320568-638751607570716269.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صرح جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الأخير يريد تحقيق تسوية دائمة في أوكرانيا حتى لا يندلع الصراع مجددا خلال عامين.

وقال فانس خلال اجتماع مع فلاديمير زيلينسكي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "الهدف الرئيسي، كما حدده الرئيس ترامب، هو هذا: نريد أن تنتهي الحرب، نريد أن يتوقف القتل".
Advertisement

وأضاف: "لكننا نريد تحقيق سلام دائم وطويل الأمد، وليس سلاما من شأنه أن يؤدي إلى الصراع في أوروبا الشرقية خلال عامين".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:26 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:16 | 2025-02-14
16:44 | 2025-02-14
16:32 | 2025-02-14
16:05 | 2025-02-14
16:00 | 2025-02-14
15:36 | 2025-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24