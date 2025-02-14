نائب ترامب خلال لقائه زيلينسكي: نريد أن تنتهي الحرب

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وقال فانس خلال اجتماع مع فلاديمير زيلينسكي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "الهدف الرئيسي، كما حدده الرئيس ترامب، هو هذا: نريد أن تنتهي الحرب، نريد أن يتوقف القتل".وأضاف: "لكننا نريد تحقيق سلام دائم وطويل الأمد، وليس سلاما من شأنه أن يؤدي إلى الصراع في أوروبا الشرقية خلال عامين".