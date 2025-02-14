مبلغ خيالي.. الإمارات تدعم السودان

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ويأتي المؤتمر في سياق تأمين دخول المساعدات الإنسانية من دون شروط وتأمين ممرات آمنة للمنظمات الاغاثية في ممارسة عملها الاغاثي.وأعلنت الإمارات خلال المؤتمر عن تمويل إضافي بقيمة 200 مليون دولار لدعم الجهود الإنسانية في السودان.وأكد المشاركون في المؤتمر على أهمية تأمين الممرات الإنسانية وتسهيل عمل المنظمات الإغاثية في الداخل السوداني مع إيقاف آلة الحرب خلال شهر رمضان.ولفت المؤتمر إلى أن الأزمة الإنسانية في السودان تعد من أسوأ الأزمات التي مرت على القارة الإفريقية منذ عقود طويلة.