هجوم مسلح ومقتل اثنين من عناصر وزارة الدفاع.. ماذا يجري في سوريا؟

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وفي التفاصيل، حالة من الاستنفار الأمني شهدتها قرية القبو، عقب تعرض نقطة تابعة لإدارة الأمن العام، ليلة أمس الخميس، لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين.وأشارت إدارة محافظة حمص، في بيان مقتضب إلى أن المسلحين المجهولين فروا من الموقع بعد تنفيذ الهجوم، مؤكدة أن القوى الأمنية تواصل تمشيط المنطقة بحثا عن المتورطين في الهجوم.