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عربي-دولي

هجوم مسلح ومقتل اثنين من عناصر وزارة الدفاع.. ماذا يجري في سوريا؟

Lebanon 24
14-02-2025 | 13:27
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شهدت قرية القبو غربي مدينة حمص السورية، استنفارا بعد هجوم مسلح على نقطة أمنية فيها، فيما تم الإعلان عن مقتل اثنين من عناصر وزارة الدفاع في منطقة القلمون الغربي بريف دمشق.

وفي التفاصيل، حالة من الاستنفار الأمني شهدتها قرية القبو، عقب تعرض نقطة تابعة لإدارة الأمن العام، ليلة أمس الخميس، لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين.
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وأشارت إدارة محافظة حمص، في بيان مقتضب إلى أن المسلحين المجهولين فروا من الموقع بعد تنفيذ الهجوم، مؤكدة أن القوى الأمنية تواصل تمشيط المنطقة بحثا عن المتورطين في الهجوم.

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