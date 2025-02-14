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عربي-دولي

وزير الخارجية الصيني في مؤتمر ميونيخ: القوة والعقوبات لا تحل الأزمات

Lebanon 24
14-02-2025 | 14:04
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أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم الجمعة، أن القوة والعقوبات لن تحل المشكلات، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية.

وقال: "بالنسبة للمشكلات الإقليمية الحادة، لدى الصين موقفها الخاص. لطالما دعونا إلى حل جميع النزاعات والخلافات من خلال الحوار السياسي، لأن القوة والعقوبات لا يمكن أن تحل المشكلات بشكل حقيقي وكامل. وينطبق الشيء نفسه على قضية أوكرانيا".
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كما أعلن وزير الخارجية الصيني أن بكين ترحب بكل الجهود المؤدية إلى حل الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك توصل الولايات المتحدة إلى تفاهم مع روسيا في الأيام الأخيرة، مضيفا: "نهاية أي صراع هي طاولة المفاوضات، والتاريخ سيكون عادلاً في نهاية المطاف".

وأشار الوزير إلى أن "الصين ترحب بكل الجهود التي تعزز السلام، لا سيما أن الولايات المتحدة توصلت إلى تفاهم مع روسيا في اليومين الماضيين".

وأضاف وانغ يي: "هذه الحرب تدور على أرض أوروبية، ويجب على أوروبا أن تلعب دورا هاما في هذه العملية للعمل معاً لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة".
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