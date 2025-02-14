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عربي-دولي

سيتخذ موقف متشدد.. هذا ما سيفعله ترامب غدًا

Lebanon 24
14-02-2025 | 15:15
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيتخذ "موقفا متشددا" تجاه غزة يوم غد السبت، مضيفا أنه ليس متأكد من الخطوات التي ستتخذها إسرائيل.
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