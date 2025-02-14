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بقوة 5.8 درجات.. زلزال يضرب هذه الدولة!

Lebanon 24
14-02-2025 | 16:05
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أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا بقوة 5.8 درجة ضرب إثيوبيا الجمعة.

وقال المركز إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.
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إثيوبيا

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