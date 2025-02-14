الأردن: الدول العربية تعمل على خطة لإعادة إعمار غزة

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وقال الصفدي في مؤتمر ميونيخ للأمن: "لكي أعطيكم إجابة لا لبس فيها، 35 بالمئة من سكاننا هم لاجئون. لا يمكننا تحمل المزيد ولا يمكن أن يأتي فلسطينيون إلى الأردن. إنهم لا يريدون القدوم إلى الأردن ونحن لا نريدهم أن يأتوا إلى الأردن".تابع: "نعمل على اقتراح عربي يظهر أننا قادرون على إعادة بناء غزة دون تهجير سكانها، وأنه يمكن أن يكون لدينا خطة تضمن الأمن والحكم"، مضيفا أنه يتعين على إسرائيل أيضا أن تفكر في الكيفية التي تريد بها رؤية المنطقة في غضون 10 أو 20 عاما.أضاف: "على الإسرائيليين أيضا أن يفكروا على المدى الطويل. لكي يعيشوا في سلام وأمن يحتاج جيرانهم لأن يعيشوا في سلام وأمن".وحذر الصفدي من أن التركيز على غزة لا ينبغي أن يصرف الانتباه عن الخطر الحقيقي للتصعيد في الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل.وقال الصفدي "الضفة الغربية هي برميل بارود يمكن أن ينفجر".