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عربي-دولي
"لم يسمعوا التعليمات".. تطوّر في تحقيقات تصادم طائرتين فوق واشنطن
Lebanon 24
14-02-2025
|
17:16
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أعرب محققون، الجمعة، عن اعتقادهم أن طاقم المروحية التي اصطدمت في الجو بطائرة ركاب تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" قرب مطار رونالد ريغان في واشنطن، ربما لم يسمعوا تعليمات من مراقب الحركة الجوية وجهها لهم بالمرور من خلف الطائرة.
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وقالت رئيسة مجلس سلامة النقل الوطني في الولايات المتحدة جينيفر هومندي، إن التسجيلات من قمرة قيادة المروحية طراز "بلاك هوك" أشارت إلى أن أفراد الطاقم ربما لم ينتبهوا للتعليمات الرئيسية قبل الاصطدام.
ووقع الحادث في 29 كانون الثاني الماضي، وراح ضحيته جميع من كانوا على متن الطائرتين البالغ عددهم 67 شخصاً.
وأضافت هومندي إن المروحية كانت في رحلة مراقبة في تلك الليلة، عندما كان الطيار يخضع لاختبار على استخدام نظارات الرؤية الليلية والطيران عن طريق استخدام الآلات.
وأعرب المحققون عن اعتقادهم أن أفراد الطاقم كانوا يستخدمون نظارات الرؤية الليلية طوال الرحلة.
يشار إلى أن حادث التصادم يعد أكثر حوادث تحطم الطائرات دموية في الولايات المتحدة منذ عام 2001، عندما اصطدمت طائرة بأحد أحياء مدينة نيويورك بعد إقلاعها مباشرة، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 260 شخصاً و5 آخرين كانوا على الأرض.
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