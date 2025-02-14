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عربي-دولي

كوريا الشمالية تُطالب أميركا بالتخلي عن تهديداتها العسكرية

Lebanon 24
14-02-2025 | 23:36
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أوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية نقلا عن مسؤول في وزارة الدفاع في كوريا الشمالية أن بيونغيانغ قالت اليوم السبت إنه يتعين على الولايات المتحدة التخلي عن تهديداتها العسكرية إذا كان لديها مخاوف بشأن سلامة أراضيها.
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ونقلت الوكالة عن قائد القيادة الشمالية الأميركية تعليقه في الآونة الأخيرة على قدرة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في كوريا الشمالية على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.

وذكر التقرير أن الولايات المتحدة هي التي انخرطت في سلوكيات مواجهة مثل التخطيط لتدريبات حربية مع كوريا الجنوبية وإرسال غواصة نووية إلى شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف التقرير أن من حق كوريا الشمالية السيادي تحسين قوتها للدفاع عن نفسها.(سكاي نيوز)


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