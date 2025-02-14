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عربي-دولي

في عيد الحب.. "تهديد" من ترامب! (صورة)

Lebanon 24
14-02-2025 | 23:47
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قام البيت الأبيض بنشر رسالة تحمل تهديدا لمن يفكرون في الهجرة غير القانونية إلى الولايات المتحدة، لكنه ربطها بشكل غير مباشر بعيد الحب الذي يوافق يوم 14شباط.

وجاء في الرسالة التي نشرت على حسابات البيت الأبيض الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة: "الورود حمراء وزهرات البنفسج زرقاء. تعالى إلى هنا (الولايات المتحدة) بشكل غير قانوني وسوف نرحّلك".

واكتست الرسالة باللون الوردي مع قلوب حمراء، تناغما فيما يبدو مع عيد الحب.
 
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لكن اللافت للنظر أكثر في الرسالة، وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوكالة المكلفة الإشراف على الحدود الأميركية توم هومان، مما يعطي إيحاء بأن التهديد صادر عنهما.

ويشن ترامب حملة عنيفة على المهاجرين غير النظاميين الذين يصفهم بـ"المجرمين" ويتبع معهم سياسة الترحيل، كما أعلن أنه سيرسل قوات عسكرية إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة لتعزيز الأمن.(سكاي نيوز)

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