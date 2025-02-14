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عربي-دولي

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. هذه تفاصيل الدفعة السادسة من تبادل الأسرى

Lebanon 24
14-02-2025 | 23:50
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يشهد قطاع غزة اليوم السبت دفعة جديدة من تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، تنفيذاً للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 19 كانون الثاني الماضي.

ومن المتوقع أن تفرج حماس عن كل من الإسرائيليين يائير هورن وساجي ديكل حن وساشا ألكسندر تروبنوف بعد أن ساعد وسطاء مصريون وقطريون في تجنب أزمة هددت بانهيار الهدنة الهشة التي أوقفت القتال منذ ما يقرب من شهر.
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وكان ألقي القبض على ديكل حن، وهو أميركي إسرائيلي، وتروبنوف، وهو روسي إسرائيلي، وهورن، الذي أسر مع شقيقه إيتان أيضا، في مستوطنة نير عوز، أحد التجمعات السكنية الإسرائيلية بغلاف غزة الذي اجتاحه مسلحو حماس في السابع من تشرين الأول 2023.

369  معتقلا فلسطينيا
فيما أعلنت الحركة أن الإسرائيليين الثلاث سيتم إطلاق سراحهم مقابل 369 معتقلا فلسطينيا، الأمر الذي يخفف المخاوف من احتمال انهيار الاتفاق قبل نهاية المرحلة الأولى منه والتي تمتد 42 يوما.

وكانت حماس وافقت الشهر الماضي على تسليم 33 إسرائيليا، بينهم نساء وشيوخ، مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين، خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق نار مدتها ستة أسابيع تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من بعض مواقعها في غزة.

في حين تم إطلاق سراح 16 من أصل 33 إسرائيليا حتى الآن، إلى جانب خمسة تايلانديين تم تسليمهم في عملية إطلاق سراح غير مقررة.

فيما بقي 76 إسرائيلياً محتجزين في غزة، يعتقد أن نصفهم فقط على قيد الحياة، وفق تقديرات إسرائيلية.

بينما يتوقع أن تبدأ المفاوضات حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار الممتد على 3 مراحل، الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أيضا أن يتم الإفراج عن بقية الأسرى الإسرائيليين مقابل مئات الفلسطينيين. إذ أكد قيادي في حماس أمس الجمعة، أن الحركة تتوقع بدء مباحثات المرحلة الثانية مطلع الأسبوع القادم، موضحاً أن "الوسطاء يواصلون المباحثات في هذا الشأن".

أما المرحلة الثالثة والأخيرة من الاتفاق فستخصص لإعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 53 مليار دولار.(العربية)




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