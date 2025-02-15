اعتباراً من 2 نيسان... ترامب يعتزم فرض رسوم إضافية على السيارات المستوردة

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يعتزم فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات المستوردة "في حدود الثاني من نيسان".وأجاب ترامب على سؤال أحد الصحافيين عن الموعد الذي يعتزم فيه فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات التي تدخل الولايات المتحدة.وأضاف من مكتبه في البيت الأبيض "كنتُ سأفعل ذلك في الأول من نيسان..."، ما أعطى انطباعا بأنه يريد تجنب إعلان مماثل في يوم كذبة نيسان.