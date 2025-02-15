Advertisement

عربي-دولي

مسد تنتقد لجنة الحوار السوري: "لا تمثل تنوع السوريين"

Lebanon 24
15-02-2025 | 02:53
A-
A+
Doc-P-1320766-638752105301276784.jpeg
Doc-P-1320766-638752105301276784.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعيد إعلان اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، أن قوات سوريا الديمقراطية لن تدعى إلى الحوار المرتقب، أطل مجلس سوريا الديمقراطية منتقداً.

فقد أوضح في بيان اليوم السبت أنه تابع بقلق بالغ تشكيل اللجنة التحضيرية، مؤكدا أنها لا تمثل كل السوريين بتنوعهم.
Advertisement
كما اعتبر أن تلك اللجنة شُكّلت من طيفٍ وتوجّه سياسي واحد، ما يخلّ بمبدأ التمثيل العادل والشامل لكافة مكونات الشعب السوري

إقصاء واضح
ورأى أن "هناك إقصاءٌ واضح وتغييب مقصود للقوى السياسية والمجتمعية والقومية، الذين يشكّلون نسبة كبيرة ووازنة في تركيبة المجتمع السوري"، معتبرا أنوإقصاءهم يُعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ الشراكة الوطنية.

كذلك أشارت إلى أن هذا التغييب "لا يعكس النيّة الحقيقية في مشاركة الجميع ببناء سوريا المستقبل.. بل يعيد إنتاج سياسات الإقصاء والتهميش التي سادت في ظل النظام السابق".
هذا ورأت أن "لغة الناطق باسم اللجنة التحضيرية في مؤتمره الصحفي قبل يومين تشي بمصادرة قرار السوريين في اختياراتهم حول مستقبل البلاد وشكل الإدارة والتمثيل."

وختمت مشددة على وجوب على مشاركة الجميع في كافة مراحل ومفاصل ومتطلبات العملية الانتقالية في البلاد، مطالبة بإعادة النظر في تشكيل اللجنة التحضيرية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:24 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:35 | 2025-02-15
06:20 | 2025-02-15
06:01 | 2025-02-15
05:44 | 2025-02-15
05:30 | 2025-02-15
05:30 | 2025-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24