مسد تنتقد لجنة الحوار السوري: "لا تمثل تنوع السوريين"

بعيد إعلان اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، أن قوات سوريا الديمقراطية لن تدعى إلى الحوار المرتقب، أطل مجلس سوريا الديمقراطية منتقداً.



فقد أوضح في بيان اليوم السبت أنه تابع بقلق بالغ تشكيل اللجنة التحضيرية، مؤكدا أنها لا تمثل كل السوريين بتنوعهم.

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كما اعتبر أن تلك اللجنة شُكّلت من طيفٍ وتوجّه سياسي واحد، ما يخلّ بمبدأ التمثيل العادل والشامل لكافة مكونات الشعب السوري



إقصاء واضح

ورأى أن "هناك إقصاءٌ واضح وتغييب مقصود للقوى السياسية والمجتمعية والقومية، الذين يشكّلون نسبة كبيرة ووازنة في تركيبة المجتمع السوري"، معتبرا أنوإقصاءهم يُعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ الشراكة الوطنية.



كذلك أشارت إلى أن هذا التغييب "لا يعكس النيّة الحقيقية في مشاركة الجميع ببناء سوريا المستقبل.. بل يعيد إنتاج سياسات الإقصاء والتهميش التي سادت في ظل النظام السابق".

هذا ورأت أن "لغة الناطق باسم اللجنة التحضيرية في مؤتمره الصحفي قبل يومين تشي بمصادرة قرار السوريين في اختياراتهم حول مستقبل البلاد وشكل الإدارة والتمثيل."



وختمت مشددة على وجوب على مشاركة الجميع في كافة مراحل ومفاصل ومتطلبات العملية الانتقالية في البلاد، مطالبة بإعادة النظر في تشكيل اللجنة التحضيرية.