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"لا مزيد من الوقت".. رسائل وجهها الأسرى الإسرائيليون إلى الحكومة

Lebanon 24
15-02-2025 | 04:22
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سلّم عناصر من كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس 3 أسرى إسرائيليين اليوم السبت، ضمن الدفعة السادسة من اتفاق وقف إطلاق النار إلى الصليب الأحمر، ووجه 2 منهم كلمات مقتضبة.

فوسط انتشار عسكري مكثف، وتجمع مئات المدنيين، صعد الإسرائيلي يائير هورن المفرج عنه، إلى منصة أقيمت في موقع التسليم بمدينة خان يونس جنوب القطاع، موجها رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية.
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"لم يعد لديهم مزيدا من الوقت"
وشدد على وجوب إعادة جميع المحتجزين إلى منازلهم، قائلاً إنه "لم يعد لديهم مزيدا من الوقت".

بدوره، حث الأسير الإسرائيلي ساغي ديكل حن الحكومة على المضي في صفقة تبادل الأسرى ووقف النار. قائلا: "أطلب من الحكومة فعل كل شيء لاستمرار الصفقة".

ثم صعد الـ 3 المفرج عنهم (يائير هورن وساجي ديكل حن وساشا ألكسندر تروبنوف ) إلى سيارات الصليب الأحمر، التي توجهت إلى معبر كرم أبو سالم حيث تسلمهم الجيش الإسرائيلي.

369 فلسطينياً

في المقابل، يرتقب أن تفرج إسرائيل عن 369 فلسطينيا، الأمر الذي يخفف المخاوف من احتمال انهيار الاتفاق قبل نهاية المرحلة الأولى منه والتي تمتد 42 يوما، بعد التوترات التي شهدتها الأيام الماضية.

وكانت حماس وافقت الشهر الماضي على تسليم 33 إسرائيلياً، بينهم نساء وشيوخ، مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين، خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق نار مدتها ستة أسابيع تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من بعض مواقعها في غزة.

في حين تم إطلاق سراح 16 من أصل 33 إسرائيليا حتى الآن، إلى جانب خمسة تايلانديين تم تسليمهم في عملية إطلاق سراح غير مقررة.

فيما بقي حاليا بعد دفعة اليوم 73 إسرائيلياً محتجزين في غزة، يعتقد أن نصفهم فقط على قيد الحياة، وفق تقديرات إسرائيلية.(العربية)




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