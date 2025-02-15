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عربي-دولي

المستشار الالماني: لن نقبل بتدخل أحد في شؤوننا الداخلية

Lebanon 24
15-02-2025 | 04:45
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بعد كلمته التي استفزت الأوروبيين وألمانيا بشكل خاص، رد المستشار الألماني أولاف شولتس على نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس.
فقد أكد شولتس في كلمة اليوم السبت، ضمن مؤتمر ميونخ للأمن رفض بلاده تدخل أحد في شؤونها الداخلية، منتقداً تدخلات فانس والملياردير الأميركي إيلون ماسك لصالح "حزب البديل" اليميني الألماني.
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كما شدد على أن الديمقراطية يمكن أن تدمر من قبل أحزاب غير ديمقراطية، مشيراً إلى أن معظم الألمان يقفون ضد من يمجد النازيين، ملمحاً إلى "حزب البديل".

"لا نسمح بتدخل الآخرين"
إلى ذلك، أكد التزامه بعدم تكرار تاريخ النازيين غير ممكن بدعم "حزب البديل من أجل المانيا"، مضيفاً أن التاريخ علم الألمان عدم التسامح مع الفاشية مرة جديدة.

وأردف قائلاً "لن نقبل أن ينظر أشخاص من الخارج إلى شؤوننا الداخلية ويتدخلون لصالح حزب البديل من أجل المانيا... نحن نرفض التدخل في شؤون خاصة لمصلحة حزب مثل البديل من أجل المانيا".

جاء ذلك بعدما التقى نائب الرئيس الأميركي أمس بعيد القاء كلمته في مؤتمر ميونيخ، زعيمة الحزب أليس فايدل، وذلك قبل تسعة أيام من الانتخابات الألمانية المقررة في 23 شباط الحالي.
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