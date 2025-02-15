لابيد: يجب إعادة جميع الأسرى في أسرع وقت

Advertisement

قال زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، السبت، إن "الوقت ينفد، ويجب إعادة جميع الأسرى في أسرع وقت ممكن".وجاءت دعوة لابيد عبر منصة إكس عقب وصول الأسرى الإسرائيليين الثلاثة المفرج عنهم ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار إلى الأراضي الإسرائيلية.وكتب لابيد: "الوقت ينفد".وشدد على ضرورة إعادة جميع الأسرى في أسرع وقت ممكن.(الاناضول)