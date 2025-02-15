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عربي-دولي
روسيا تعلن السيطرة على بيريزيفكا شرقي أوكرانيا
Lebanon 24
15-02-2025
|
06:01
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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن القوات الروسية سيطرت على بلدة بيريزيفكا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن القوات الروسية تمكنت أيضا من التقدم على عدد من محاور العملية العسكرية الروسية الخاصة.
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وقالت "نتيجة للعمليات الحاسمة، قامت وحدات من مجموعة قوات المركز، بتحرير قرية بيريزوفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دحرت تجمعات القوى البشرية، ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق شيربينوفكا وأوداشنوي وزفيريفو وكوتلينو ونوفواندريفكا وناديجدينكا، في دونيتسك.
وأشارت إلى أن خسائر القوات الأوكرانية في هذا المحور وصلت إلى 490 جنديا ومركبة قتالية مدرعة و5 مركبات و6 قطع مدفعية ميدانية.
وأفاد بيان وزارة الدفاع الروسية إلى وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" سيطرت على خطوط ومواقع هامة، مستهدفةً الوحدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق كراماتورسك وكونستانتينوفكا وكاترينوفكا وكليبان بيك وإيفانوبولي وبليشيفكا في دونيتسك.
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