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بعد الإفراج عن أربعة فلسطينيين.. هذا ما حل بهم

Lebanon 24
15-02-2025 | 06:18
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أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، إن أربعة فلسطينيين أفرجت عنهم إسرائيل السبت ضمن عملية التبادل السادسة نقلوا إلى المستشفى لدى وصولهم إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. 
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وقالت الجمعية في بيان عقب سادس عملية تبادل بين معتقلين فلسطينيين ورهائن إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة، "تنقل فرقنا أربعة أسرى محررين من مكان الاستقبال إلى المستشفى"، بحسب "فرانس برس".
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