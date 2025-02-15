بعد الإفراج عن أربعة فلسطينيين.. هذا ما حل بهم

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وقالت الجمعية في بيان عقب سادس عملية تبادل بين معتقلين فلسطينيين ورهائن إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة، "تنقل فرقنا أربعة أسرى محررين من مكان الاستقبال إلى المستشفى"، بحسب "فرانس برس".