أوروبا: السلام في أوكرانيا ليس مجرد "وقف لإطلاق النار"

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قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن اتفاق السلام في أوكرانيا لا يعني "وقف إطلاق النار فقط"، وأنه بدون أوكرانيا وأوروبا لن يكون السلام دائما وموثوقا.وأضاف كوستا في كلمة ألقاها في مؤتمر ميونيخ للأمن: "تحقيق السلام الشامل لا يمكن أن يكون مجرد وقف لإطلاق النار... وفي عملية بناء هذا السلام، سيأخذ الاتحاد الأوروبي المسؤولية الكاملة على عاتقه".وتابع رئيس المجلس الأوروبي: "لن تكون هناك مفاوضات موثوقة وناجحة، ولا سلام دائم بدون أوكرانيا وبدون الاتحاد الأوروبي".قبل ذلك وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتقديم الدعم اللازم لأوكرانيا في مفاوضات السلام، معوّلا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إقناع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بوقف الحرب.وجرى اتصال هاتفي مؤخرا بين الرئيسين بوتين وترامب استمر ساعة ونصف اتفقا في ختامه على التحضير للقاء ثنائي، وتشكيل فريقين للمفاوضات حول أوكرانيا والتطبيع بين البلدين.ويلفت النظر أن الكرملين والبيت الأبيض لم يتطرقا، خلال التعليق على الموضوع، إلى أي دور لأوروبا أو أوكرانيا في المفاوضات المزمعة.