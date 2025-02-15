ماسك للرئيس الأميركي: يحاولون تفريقنا... وترامب يؤكد: يريدون طلاقنا!

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اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، يوم الجمعةـ وسائل إعلام وخبراء بمحاولة خلق توتر بينهما بغرض تفريقهما.وقال مقدم قناة "فوكس نيوز" شون هانيتي لترامب وماسك في مقطع من مقابلة ستُعرض الأسبوع المقبل: "هم يريدون طلاقًا. يريدون منا أن نبدأ بكره بعضنا البعض".وكشف ترامب أن ماسك قد حذره بالفعل من جهود الإعلام لبث الفرقة، وقال الرئيس الأميركي: "أرى ذلك طوال الوقت. لقد حاولوا ذلك، ثم توقفوا".وأضاف ترامب لمقدم فوكس نيوز: "في الواقع، اتصل بي إيلون وقال: 'أتعلم، إنهم يحاولون تفريقنا'. فقلت له: 'بالطبع'". ثم استمر الرئيس السابع والأربعون للولايات المتحدة، متحدثًا بنبرة مذيعي الأخبار التلفزيونية، في محاكاة ساخرة لبعض ما سمعه عن نفسه وعن ماسك في الأخبار.ومازح ترامب قائلًا: "أتعلم، قالوا: 'لدينا أخبار عاجلة. دونالد ترامب تنازل عن السيطرة على الرئاسة لإيلون ماسك. الرئيس ماسك سيحضر اجتماعًا لمجلس الوزراء الليلة في الساعة 8:00 مساءً'".وفي حديثه مباشرة إلى ماسك، أشار ترامب إلى أنه يشعر بقوة أن الجمهور يستطيع أن يرى من خلال ما يعتقد أن وسائل الإعلام والخبراء يحاولون صناعته.وقال الرئيس الأميركي: "أتعلم ما تعلمته يا إيلون؟ الناس أذكياء. إنهم يفهمون الأمر". ووافق ماسك على ذلك، قائلا: "نعم. إنهم يفهمون بالفعل".