بدت عليه آثار التعذيب والتجويع.. هذه حالة أسير فلسطيني بعد الإفراج عنه (فيديو)

تعرّض لتعذيب شديد، لسانه أصبح ثقيلاً، وجسده هزيل كهيكل عظمي بسبب التجويع.



أسير من جباليا وصل إلى المستشفى في حالة صعبة بعد إطلاق سراحه قبل قليل في عملية تبادل أسرى .



الأسرى الفلسطينيون يعانون من تعذيب همجي ووحشي لم يتوقف مع وقف إطلاق النار . pic.twitter.com/3IChMhxe30 — Tamer | تامر (@tamerqdh) February 15, 2025 Advertisement

وفي الفيديو، بدا آثار التعذيب والتجويع واضحا على الأسير السابق في السجون الإسرائيلية والذي تم نقله إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس لتلقي العلاج.ولم يتم بعد الكشف بعد عن هوية الأسير الذي ينحدر من جباليا أو تفاصيل التعذيب الذي تعرض له خلال فترة اعتقاله.