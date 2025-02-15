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عربي-دولي

بدت عليه آثار التعذيب والتجويع.. هذه حالة أسير فلسطيني بعد الإفراج عنه (فيديو)

Lebanon 24
15-02-2025 | 08:28
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أظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت آثار التعذيب على أحد الأسرى الفلسطينيين أطلق سراحه في إطار صفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل.

وفي الفيديو، بدا آثار التعذيب والتجويع واضحا على الأسير السابق في السجون الإسرائيلية والذي تم نقله إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس لتلقي العلاج.

 ولم يتم بعد الكشف بعد عن هوية الأسير الذي ينحدر من جباليا أو تفاصيل التعذيب الذي تعرض له خلال فترة اعتقاله.


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