بدت عليه آثار التعذيب والتجويع.. هذه حالة أسير فلسطيني بعد الإفراج عنه (فيديو)

تعرّض لتعذيب شديد، لسانه أصبح ثقيلاً، وجسده هزيل كهيكل عظمي بسبب التجويع.
أسير من جباليا وصل إلى المستشفى في حالة صعبة بعد إطلاق سراحه قبل قليل في عملية تبادل أسرى .
الأسرى الفلسطينيون يعانون من تعذيب همجي ووحشي لم يتوقف مع وقف إطلاق النار . pic.twitter.com/3IChMhxe30
— Tamer | تامر (@tamerqdh) February 15, 2025
تعرّض لتعذيب شديد، لسانه أصبح ثقيلاً، وجسده هزيل كهيكل عظمي بسبب التجويع.
أسير من جباليا وصل إلى المستشفى في حالة صعبة بعد إطلاق سراحه قبل قليل في عملية تبادل أسرى .
الأسرى الفلسطينيون يعانون من تعذيب همجي ووحشي لم يتوقف مع وقف إطلاق النار . pic.twitter.com/3IChMhxe30