مجموعة السبع تدرس فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

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أصدر وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة السبع الاقتصادية بيانا أكدوا فيه أنهم يدرسون فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.وجاء في البيان، أن أي عقوبات جديدة إضافية، يجب أن تكون مرتبطة بما إذا كانت روسيا ستبذل جهودا حقيقية وتظهر حسن نية وتهدف إلى وقف نهائي للأعمال القتالية ضد أوكرانيا أم لا.وأضاف وزراء خارجية مجموعة السبع في البيان، أن التسوية السلمية يجب أن تضمن أمن واستقرار أوكرانيا على المدى الطويل كدولة مستقلة ذات سيادة.ومن جهتها، أكدت روسيا مرارا أنها ستتعامل كما يجب مع الضغوط العقابية التي بدأها الغرب ضدها قبل عدة سنوات ولا يزال يعمل على تعزيزها. وأشارت موسكو إلى أن العقوبات الغربية فشلت، لكن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بذلك. كما تعالت عدة أصوات في الغرب نفسه، تفيد بعدم فعالية العقوبات المفروضة على روسيا. (روسيا اليوم)