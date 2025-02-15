Advertisement

عربي-دولي

مجموعة السبع تدرس فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

Lebanon 24
15-02-2025 | 10:38
A-
A+

Doc-P-1320969-638752377728097141.jpg
Doc-P-1320969-638752377728097141.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة السبع الاقتصادية بيانا أكدوا فيه أنهم يدرسون فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.
وجاء في البيان، أن أي عقوبات جديدة إضافية، يجب أن تكون مرتبطة بما إذا كانت روسيا ستبذل جهودا حقيقية وتظهر حسن نية وتهدف إلى وقف نهائي للأعمال القتالية ضد أوكرانيا أم لا.
Advertisement
وأضاف وزراء خارجية مجموعة السبع في البيان، أن التسوية السلمية يجب أن تضمن أمن واستقرار أوكرانيا على المدى الطويل كدولة مستقلة ذات سيادة. 
ومن جهتها، أكدت روسيا مرارا أنها ستتعامل كما يجب مع الضغوط العقابية التي بدأها الغرب ضدها قبل عدة سنوات ولا يزال يعمل على تعزيزها. وأشارت موسكو إلى أن العقوبات الغربية فشلت، لكن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بذلك. كما تعالت عدة أصوات في الغرب نفسه، تفيد بعدم فعالية العقوبات المفروضة على روسيا.  (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:24 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:10 | 2025-02-15
11:00 | 2025-02-15
10:57 | 2025-02-15
10:35 | 2025-02-15
10:18 | 2025-02-15
10:00 | 2025-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24