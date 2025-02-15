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عربي-دولي

مصدر عربي يكشف.. هل ستشارك "حماس" في إدارة قطاع غزة؟

Lebanon 24
15-02-2025 | 11:48
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أكد مصدر مصري مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل وجود "اتصالات مكثفة لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية إغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة".

وقال المصدر المصري المطلع أن حركة حماس أكدت التزامها باتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث وعدم مشاركتها في إدارة القطاع خلال المرحلة القادمة.
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وكانت الحركة وفت بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وسلّمت الوسطاء قائمة بـ 3 أسيرات إسرائيليات سيتمّ إطلاق سراحهنّ اليوم الأحد.

وتمت اليوم السبت العملية السادسة لتبادل الأسرى والمحتجزين سلمت فيها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس 3 أسرى إسرائيليين من المحتجزين في قطاع غزة منذ عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الاول 2023. (روسيا اليوم)

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