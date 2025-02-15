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عربي-دولي

روبيو يصل إسرائيل لبحث خطة ترامب

Lebanon 24
15-02-2025 | 16:22
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في أول محطة له ضمن جولة في الشرق الأوسط، وصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مساء السبت إلى إسرائيل.

وحطت طائرة روبيو في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، ومن المتوقع أن يتوجه إلى القدس قبل إجراء محادثات مع القادة الإسرائيليين الأحد سيسلط خلالها الضوء على مقترح الرئيس دونالد ترامب للسيطرة على قطاع غزة المدمر ونقل سكانه لدول أخرى، بعد حرب بدأت قبل أكثر من 15 شهرا.
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كما ستركز زيارة روبيو لإسرائيل على ضرورة بدء مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة غزة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

يذكر أن الزيارة هي الأولى التي يقوم بها روبيو إلى منطقة الشرق الأوسط منذ توليه منصبه. (العربية)
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