في مالي.. انهيار منجم للذهب يقتل 48 شخصا

قتل 48 شخصا على الأقل، السبت، في انهيار موقع غير مرخص له للتنقيب عن الذهب غربي مالي، حسبما أفادت مصادر محلية عدة وكالة "فرانس برس".





وقال مصدر في الشرطة المالية: "بلغت الحصيلة عند الساعة السادسة من مساء السبت (بالتوقيت المحلي) 48 قتيلا من جراء الانهيار".

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