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عربي-دولي

في مالي.. انهيار منجم للذهب يقتل 48 شخصا

Lebanon 24
15-02-2025 | 16:58
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قتل 48 شخصا على الأقل، السبت، في انهيار موقع غير مرخص له للتنقيب عن الذهب غربي مالي، حسبما أفادت مصادر محلية عدة وكالة "فرانس برس".


وقال مصدر في الشرطة المالية: "بلغت الحصيلة عند الساعة السادسة من مساء السبت (بالتوقيت المحلي) 48 قتيلا من جراء الانهيار".
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