حصيلة جديدة.. كم بلغ عدد شهداء حرب غزة؟

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس السبت، ارتفاع قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 48,264.



Advertisement وقالت وزارة الصحة في غزة، السبت، في تقريرها الإحصائي اليومي "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 25 شهيدا تم انتشال جثامينهم"، خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية. وقالت وزارة الصحة في غزة، السبت، في تقريرها الإحصائي اليومي "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 25 شهيدا تم انتشال جثامينهم"، خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.

وأضافت أنه وصل إلى المستشفيات أيضا 12 إصابة، الأمر الذي يرفع حصيلة الإصابات إلى 111,688 منذ بدء الهجوم الإسرائيلي، الذي استمر أكثر من 15 شهراً، قبل بدء هدنة "اتفاق غزة".





وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتقدر مصادر فلسطينية مختلفة أن عدد الضحايا تحت الأنقاض بحوالي 11 ألفا، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية".