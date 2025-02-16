حدث نادر مع بداية شهر رمضان هذا العام.. ما هو؟

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يتحرى العالم الإسلامي هلال شهر رمضان للعام الهجري 1446 يوم الجمعة 28 شباط 2025، حيث تشير التوقعات إلى أن رؤية الهلال ستكون ممكنة باستخدام التلسكوب في العديد من مناطق غرب آسيا، ومعظم إفريقيا، وجنوب أوروبا. كما ستكون رؤية الهلال بالعين المجردة ممكنة في أجزاء واسعة من القارتين الأميركيتين، وفقًا لمركز الفلك الدولي.وبحسب الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يُعلن عن بداية شهر رمضان المبارك في معظم الدول الإسلامية يوم السبت 1 آذار 2025. وإذا بدأ شهر رمضان في هذا التاريخ، ستكون هناك مفارقة نادرة، حيث سيتزامن بداية الشهرين القمري والميلادي في نفس اليوم، وهو حدث نادر بسبب اختلاف طول الشهرين القمري والميلادي.تستخدم معظم الدول الإسلامية، بما في ذلك السعودية، طريقة تحري هلال رمضان بالعين المجردة في آخر أيام شهر شعبان لتحديد بداية شهر الصيام، بينما تعتمد دول أخرى على الحسابات الفلكية.وفي هذا الصدد، أكد مركز الفلك الدولي الموعد المتوقع لبداية شهر رمضان 2025 بناءً على الحسابات الفلكية التي تحدد اليوم الذي يمكن رؤية الهلال فيه. وبحسب المركز، في مكة المكرمة يغيب القمر بعد 33 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15 ساعة و27 دقيقة. أما في القاهرة فيغيب القمر بعد 36 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 15 ساعة و39 دقيقة. وفي أبوظبي يغيب القمر بعد 31 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة و37 دقيقة.وأشار المركز إلى أن رؤية الهلال في مكة المكرمة، القاهرة، وأبوظبي ستكون ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، بينما من المتوقع أن تكون رؤية الهلال ممكنة في معظم مناطق العالم الإسلامي باستخدام التلسكوب يوم الجمعة 28 شباط 2025.كما نشر المركز خارطة توضح مدى إمكانية رؤية الهلال في مختلف مناطق العالم، حيث تظهر الخريطة أن:رؤية الهلال مستحيلة في المناطق الملونة باللون الأحمر، بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس أو حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس.رؤية الهلال غير ممكنة لا بالتلسكوب ولا بالعين المجردة في المناطق غير الملونة.رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب في المناطق الزرقاء.رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب في المناطق الزهرية، مع إمكانية رؤيته بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي والرصد من قبل راصد متمرس.رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة في المناطق الملونة باللون الأخضر.