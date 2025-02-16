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عربي-دولي

مقتل 18 شخصا في حادث تدافع بمحطة للقطارات في نيودلهي

Lebanon 24
16-02-2025 | 01:40
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قتل 18 شخصا وأصيب 11 آخرون، في تدافع وقع مساء أمس السبت بمحطة للقطارات في نيودلهي، وفقا لقناة NDTV.

وقال ممثلو السلطات للقناة: "لقي ما لا يقل عن 18 شخصا حتفهم، نتيجة التدافع الذي وقع في وقت متأخر من مساء السبت في محطة قطار نيودلهي".
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ووفقا لكبير الأطباء في مستشفى LNJP، فقد أصيب 11 شخصا آخرين بإصابات مختلفة.

وفي حديثه لصحيفة The Hindu، قال رئيس إدارة الإطفاء في دلهي أتول غارغ إن سبب التدافع غير واضح، ولكن التقارير الأولية تشير إلى أن إلغاء قطارين متجهين إلى مدينة براياجراج (لأداء طقوس الحج المعروفة باسم كومبه ميلا) أدى إلى حدوث التدافع والفوضى على منصتين.

وأعرب رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن تعازيه في الحادث المؤسف. وكتب رئيس وزراء الهند على منصة "إكس": أنا قلق بشأن التدافع الذي وقع في محطة قطار نيودلهي. أفكاري مع كل من فقد أحباءهم. وأدعو للشفاء العاجل للمصابين. السلطات تقدم المساعدة لجميع المتضررين من هذا التدافع".

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر هندية عن مصرع 15 شخصا نتيجة هذا الحادث. (روسيا اليوم)

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