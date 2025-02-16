Advertisement

عربي-دولي

البابا فرنسيس مُصاب بعدوى تنفسية.. والكرسي الرسولي يكشف وضعه الصحيّ

Lebanon 24
16-02-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1321158-638752926329091148.jpg
Doc-P-1321158-638752926329091148.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي في الفاتيكان أنّ البابا فرنسيس مصاب بعدوى في المجرى التنفسي لكن حالته مستقرة.
 
 
وفي بيان لها، قالت دار الصحافة: "عقب توجه البابا إلى مستشفى جيميلي الجمعة 14 شباط شباط، أجريت فحوص متخصصة له، كشفت إصابته بعدوى في المجرى التنفسي". 
Advertisement

وتابعت دار الصحافة، أن "البابا فرنسيس بدأ علاجا داخل المستشفى الذي كان قد نُقل إليه بسبب تفاقم حدة التهاب الشعب الهوائية الذي يعاني منه منذ فترة، ما أدى إلى ارتفاع بسيط في درجة الحرارة"، وأضافت: "رأس الكنيسة الكاثوليكية في حالة معنوية جيدة وقد طالع بعض الصحف".

وتجدر الإشارة إلى أن مدير دار الصحافة ماتيو بروني التقى الصحافيين وشاركت "الوكالة الوطنية للاعلام" في هذا اللقاء، وقال لهم إن البابا فرنسيس قد أمضى ليلة هادئة ونام بشكل جيد ثم تناول صباح اليوم وجبة الإفطار وقرأ بعض الصحف. 
 
 
وختم بروني مشيراً إلى أنه لم يقرَّر بعد شيء حول تلاوة البابا فرنسيس لصلاة التبشير الملائكي اليوم الأحد.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:28 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:41 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:17 | 2025-02-16
03:04 | 2025-02-16
02:14 | 2025-02-16
01:40 | 2025-02-16
01:14 | 2025-02-16
00:49 | 2025-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24