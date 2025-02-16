البابا فرنسيس مُصاب بعدوى تنفسية.. والكرسي الرسولي يكشف وضعه الصحيّ

أعلنت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي في الفاتيكان أنّ البابا فرنسيس مصاب بعدوى في المجرى التنفسي لكن حالته مستقرة.



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وتابعت دار الصحافة، أن "البابا فرنسيس بدأ علاجا داخل المستشفى الذي كان قد نُقل إليه بسبب تفاقم حدة التهاب الشعب الهوائية الذي يعاني منه منذ فترة، ما أدى إلى ارتفاع بسيط في درجة الحرارة"، وأضافت: "رأس الكنيسة الكاثوليكية في حالة معنوية جيدة وقد طالع بعض الصحف". وفي بيان لها، قالت دار الصحافة: "عقب توجه البابا إلى مستشفى جيميلي الجمعة 14 شباط شباط، أجريت فحوص متخصصة له، كشفت إصابته بعدوى في المجرى التنفسي".وتابعت دار الصحافة، أن "البابا فرنسيس بدأ علاجا داخل المستشفى الذي كان قد نُقل إليه بسبب تفاقم حدة التهاب الشعب الهوائية الذي يعاني منه منذ فترة، ما أدى إلى ارتفاع بسيط في درجة الحرارة"، وأضافت: "رأس الكنيسة الكاثوليكية في حالة معنوية جيدة وقد طالع بعض الصحف".



وتجدر الإشارة إلى أن مدير دار الصحافة ماتيو بروني التقى الصحافيين وشاركت "الوكالة الوطنية للاعلام" في هذا اللقاء، وقال لهم إن البابا فرنسيس قد أمضى ليلة هادئة ونام بشكل جيد ثم تناول صباح اليوم وجبة الإفطار وقرأ بعض الصحف.

وختم بروني مشيراً إلى أنه لم يقرَّر بعد شيء حول تلاوة البابا فرنسيس لصلاة التبشير الملائكي اليوم الأحد.