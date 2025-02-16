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عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يمدد عملياته في البحر الأحمر ضد الحوثيين

Lebanon 24
16-02-2025 | 04:45
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أقر الاتحاد الأوروبي تمديد ولاية مهمته البحرية المعنية بحماية الشحن التجاري وحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن لعام إضافي. وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان صحافي أن قرار تمديد ولاية العملية الأمنية البحرية "أسبيدس" جاء بعد عملية مراجعة استراتيجية، ليتم تأكيده حتى 28 شباط 2026.
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وأشار البيان إلى أن العملية ستستمر في جمع المعلومات والبيانات اللازمة لحماية السفن التجارية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاتجار بالأسلحة والأساطيل الظلية. وتهدف هذه المهمة إلى تعزيز الوعي بالوضع البحري في المنطقة، وتبادل المعلومات مع مختلف الأطراف المعنية مثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الإنتربول، يوروبول، والمنظمة البحرية الدولية (IMO).

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق هذه المهمة تحت مسمى "أسبيدس" في 19 شباط 2024، بهدف حماية السفن التجارية في البحر الأحمر وضمان حرية الملاحة في مواجهة الهجمات الحوثية. المقر الرئيسي للمهمة يقع في مدينة لاريسا اليونانية، ويرأسها العميد البحري اليوناني فاسيليوس جريباريس. 

تستهدف العملية الأمنية البحرية تأمين خطوط الإمداد التجارية البحرية في مضيق باب المندب، مضيق هرمز، والمياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن، بالإضافة إلى بحر العرب وخليج عمان والخليج العربي. وقد كانت هذه المنطقة شهدت العديد من الهجمات الحوثية على السفن التجارية الدولية منذ تشرين الأول 2023.
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