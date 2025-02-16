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عربي-دولي

شخصيّة عسكريّة بارزة في "حماس".. من كان موجوداً خلال مراسم تسليم الأسرى الإسرائيليين؟

Lebanon 24
16-02-2025 | 05:13
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كشفت مصادر إسرائيلية أن نائب قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد السنوار، والملقب بأبو دجانة، كان موجوداً خلال مراسلم تسليم الرهائن الإسرائيليين الثلاثة أمس السبت، في خان يونس في قطاع غزة وأشرف على عملية تسليمهم للجانب الإسرائيلي.
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وقالت المصادر بحسب موقع "I24 News" الإسرائيلي أنه تم رصد حضور شخصية عسكرية بارزة حضرت مراسم تسليم الأسرى في خان يونس، وقيل أنه نائب محمد السنوار وكان ملثماً ويقود التعليمات بصورة غير مباشرة، وذلك وفقاً لما تداوله صحافيون من قطاع غزة".

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن عملية التسليم "حملت الكثير من رسائل التحدي لإسرائيل"، حيث برز ذلك من خلال أسلحة "الأم بي فور" التي استولت عليها حماس، وأيضاً رسائل أخرى مثل دخول وحدة الظل بمركبة إسرائيلية تم الاستيلاء عليها في غزة". (الامارات 24)
 
 
 
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